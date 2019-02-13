Шахтар – Айнтрахт: прогноз на матч Ліги Європи

Донецький Шахтар зіграє з франкфуртським Айнтрахтом в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Айнтрахт відбудеться 14 лютого в Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Футболісти, тренер і менеджмент Айнтрахта в топі Бундесліги – Шахтарю буде дуже складно в Лізі Європи

Шахтар – Айнтрахт, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Донецька команда вважається незначним фаворитом домашньої частини протистояння. Авторитетна контора William Hill на перемогу Шахтаря в Харкові пропонує коефіцієнт 2.3. Тоді як на виграш Айнтрахта – 3, а на нічию – 3.4.

Фахівці Bwin ще більше вірять у чемпіона України. Вікторію Шахтаря оцінюють коефіцієнтом 2.2, на успіх гостей дають 3.2, а на нічию – 3.3. Команда Паулу Фонсеки має хороші шанси на домашню звитягу.

Щоправда, вихід в 1/8 фіналу турніру прогнозують Айнтрахту, який зараз претендує на зону Ліги чемпіонів у Бундеслізі. Bwin оцінює перемогу Франкфурта за сумою двох матчів в 1.61, а потрапляння Шахтаря в наступний раунд – в 2.2.

Суперники грають у відкритий різкий футбол, але букмекери думають, що матч на ОСК Металіст не буде результативним. На стандартний тотал більше 2,5 William Hill дає коефіцієнт 1.91, а на відповідний тотал менше можна поставити за 1.8.

Нагадаємо, що Шахтар вилетів у Лігу Європи, зайнявши 3 місце в групі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті, Ліоном і Хоффенхаймом, а Айнтрахт потрапив у плей-офф турніру, вигравши квартет з Лаціо, Аполлоном і Марселем з максимальною кількістю очок.

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