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Шахтер – Заря: Сикан ожидает шанса от Каштру в первом матче после чемпионства

06:30 - Читати українською
Шахтер – Заря: Сикан ожидает шанса от Каштру в первом матче после чемпионства
Даниил Сикан (справа) / фото ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтарая Даниил Сикан поделился ожиданиями накануне матча против Зари в рамках 28-го тура УПЛ.

 

"Готовимся к Заре в отличном настроении. Думаю, Луиш Каштру в оставшихся матчах проведет ротацию состава и позволит молодым игрокам проявить себя.

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Я жду своего шанса, отдаю все силы на каждой тренировке. Несмотря на то, что задачу завоевать чемпионство мы выполнили, нужно побеждать и в остальных поединках", – цитирует Сикана пресс-служба Шахтера.

Матч 28-го тура УПЛ Шахтер – Заря состоится 27 июня на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30. После окончания поединка Шахтер будет награжден чемпионским кубком и золотыми медалями сезона-2019/20.

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Шахтер - Заря Шахтер Шахтер Даниил Даниил Сикан
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