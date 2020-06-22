Палкин назвал футболистов Шахтера, которыми интересуются европейские топ-клубы

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями относительно донецкой молодежи и планами на следующий сезон.

"Луиш Каштру и его тренерский штаб – те люди, которые соответствуют нашей стратегии. Она заключается не только в том, чтобы выигрывать, но и развивать молодых футболистов.

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Мы сегодня видим, сколько молодежи у нас играет. Считаю, что в этом сезоне открылись Трубин, Бондарь и Фернандо. Я сегодня не говорю о Маркосе Антонио, Тете, Соломоне и Додо – это футболисты основы. К ним уже есть интерес со стороны ведущих европейских клубов. Очень сильные ребята, которые, уверен, вырастут в звезд мирового уровня.

Я надеюсь, что в следующем сезоне мы откроем Сиприано и Сикана. Вот такие у нас планы по молодежи. Я считаю, что молодые игроки очень нас усиливают и помогают", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию и досрочно стала чемпионом Украины.

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