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Шахтар – Зоря: Сікан очікує на шанс від Каштру в першому матчі після чемпіонства

06:30 - Читать на русском
Шахтар – Зоря: Сікан очікує на шанс від Каштру в першому матчі після чемпіонства
Данило Сікан (праворуч) / фото: ФК Шахтар

Нападник донецького Шахтарая Данило Сікан поділився очікуваннями напередодні матчу проти Зорі в рамках 28-го туру УПЛ.

 

"Готуємося до Зорі в чудовому настрої. Думаю, Луїш Каштру в матчах, що залишилися, проведе ротацію складу і дозволить молодим гравцям проявити себе.

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Я чекаю свого шансу, віддаю всі сили на кожному тренуванні. Незважаючи на те, що завдання здобути чемпіонство ми виконали, потрібно перемагати і в решті поєдинках", – цитує Сікана прес-служба Шахтаря.

Матч 28-го туру УПЛ Шахтар – Зоря відбудеться 27 червня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30. Після закінчення поєдинку Шахтар буде нагороджений чемпіонським кубком і золотими медалями сезону-2019/20.

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Шахтар - Зоря Шахтар Шахтар Данило Данило Сікан
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