Шахтер – Заря: Цыганык предсказывает подопечным Каштру первое поражение в сезоне
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык назвал фаворита центрального матча 16-тура УПЛ между "горняками" и "мужиками".
"Это будет мое любимое противостояние за последнее время. Между клубами существуют футбольные баталии и не только. Это все интересно.
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Шахтер с Маккаби, особенно в первом тайме, мне совсем не понравился. В то же время Заря играет достаточно убедительно и уверенно набирает очки. Игра будет очень интересной. Я рискну предположить, что "горняки" потеряют очки в этой встрече. Думаю, что обе команды забьют, а победу одержит Заря", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.
Напомним, встреча между Шахтером и Зарей состоится уже завтра, 28 февраля. Начало матча в 17:00.
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