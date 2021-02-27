"Это будет мое любимое противостояние за последнее время. Между клубами существуют футбольные баталии и не только. Это все интересно.

"Каштру или уже уволили, или его футболисты не уважают": Леоненко уничтожил Шахтер за матч против Маккаби

Шахтер с Маккаби, особенно в первом тайме, мне совсем не понравился. В то же время Заря играет достаточно убедительно и уверенно набирает очки. Игра будет очень интересной. Я рискну предположить, что "горняки" потеряют очки в этой встрече. Думаю, что обе команды забьют, а победу одержит Заря", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, встреча между Шахтером и Зарей состоится уже завтра, 28 февраля. Начало матча в 17:00.

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