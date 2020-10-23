"Встретимся с одним из лидеров чемпионата. Как и в любом матче, рассматриваем соперника как сложного. Все хотят бороться за первое место, выиграть титул. На первой или на второй или позиции твой оппонент – поединки всегда очень непростые. Так будет и в этом случае.

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Ожидаю сложной, максимально комплексной игры. Ворскла – квалифицированная команда, которая в начале этого сезона добилась замечательных результатов.

Они очень хорошо сыграли с Олимпиком, получили сложную, но важную для себя победу, заработали 3 очка. Мы увидим мотивированную и настроенную команду", – сказал Каштру в интервью Shakhtar News.

Напомним, подопечные Максимова очень уверенно начали нынешний сезон УПЛ, после 6-ти туров полтавчане расположились на второй строчке, уступая Динамо лишь по дополнительным показателям. Поединок Шахтер – Ворскла состоится 24 октября, начало в 14:00.

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