Максимов поможет Ворскле в поединке с Шахтером – недавно у тренера диагностировали COVID-19
Хорошие новости поступили от врачей полтавского клуба накануне центрального матча 7-го тура УПЛ.
Наставник Ворсклы Юрий Максимов одолел коронавирус и отправился со своими подопечными на встречу с Шахтером, сообщает Футбол NEWS.
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Несколько дней назад полтавский клуб подтвердил, что у главного тренера обнаружили коронавирус.
Напомним, подопечные Максимова очень уверенно начали нынешний сезон УПЛ, после 6-ти туров полтавчане расположились на второй строчке, уступая Динамо лишь по дополнительным показателям. Поединок Шахтер – Ворскла состоится 24 октября, начало в 14:00.
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