Наставник Ворсклы Юрий Максимов одолел коронавирус и отправился со своими подопечными на встречу с Шахтером, сообщает Футбол NEWS.

Шахтер – Ворскла: стали известны детали резонансного переноса матча

Несколько дней назад полтавский клуб подтвердил, что у главного тренера обнаружили коронавирус.

Напомним, подопечные Максимова очень уверенно начали нынешний сезон УПЛ, после 6-ти туров полтавчане расположились на второй строчке, уступая Динамо лишь по дополнительным показателям. Поединок Шахтер – Ворскла состоится 24 октября, начало в 14:00.

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