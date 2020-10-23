"Зустрінемося з одним із лідерів чемпіонату. Як і в будь-якому матчі, розглядаємо суперника як складного. Всі хочуть боротися за перше місце, виграти титул. На першій чи, на другий чи позиції твій опонент – поєдинки завжди дуже непрості. Так буде і в цьому випадку.

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Очікую складної, максимально комплексної гри. Ворскла – кваліфікована команда, яка на початку цього сезону домоглася чудових результатів.

Вони дуже добре зіграли з Олімпіком, здобули складну, але важливу для себе перемогу, заробили 3 очка. Ми побачимо мотивовану і налаштовану команду", – сказав Каштру в інтерв'ю Shakhtar News.

Нагадаємо, підопічні Максимова дуже впевнено розпочали нинішній сезон УПЛ, після 6-ти турів полтавці розташувались на другій сходинці, поступаючись Динамо лише за додатковими показниками. Поєдинок Шахтар – Ворскла відбудеться 24 жовтня, початок о 14:00.

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