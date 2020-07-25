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Шахтар – Вольфсбург: "вовки" розпочали підготовку до матчу Ліги Європи без 4 гравців – серед них екс-форвард Динамо

21:35 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: "вовки" розпочали підготовку до матчу Ліги Європи без 4 гравців – серед них екс-форвард Динамо
Гравці Вольфсбурга / фото ФК Вольфсбург

Німецький Вольфсбург розпочав підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря одразу без чотирьох гравців.

 

Вольфсбург розпочав підготовку до протистояння з Шахтарем з 26 гравцями, повідомляє офіційний сайт "вовків".

Шахтар – Вольфсбург: суперник "гірників" здав позитивний тест на коронавірус перед матчем Ліги Європи

Зазначається, що до команди повернулись Маллі та Єбоа після завершення орендних угод з іншими клубами. Але не обійшлось без втрат: окрім Мбабу, в якого зафіксували позитивний тест на коронавірус, тренування через травми пропускали Вільям, Отавіо та колишній нападник Динамо Адмір Мехмеді.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург запланований на 5 серпня.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

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Теги
Пауло Пауло Отавіо Шахтар - Вольфсбург Адмір Адмір Мехмеді Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Кевін Кевін Мбабу Фуртадо Фуртадо Вільям
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