Шахтар – Вольфсбург: "вовки" розпочали підготовку до матчу Ліги Європи без 4 гравців – серед них екс-форвард Динамо

Німецький Вольфсбург розпочав підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря одразу без чотирьох гравців.

Вольфсбург розпочав підготовку до протистояння з Шахтарем з 26 гравцями, повідомляє офіційний сайт "вовків".

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Зазначається, що до команди повернулись Маллі та Єбоа після завершення орендних угод з іншими клубами. Але не обійшлось без втрат: окрім Мбабу, в якого зафіксували позитивний тест на коронавірус, тренування через травми пропускали Вільям, Отавіо та колишній нападник Динамо Адмір Мехмеді.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург запланований на 5 серпня.

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