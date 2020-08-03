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Шахтар – Вольфсбург: УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи – рефері є фартовим для "гірників"

18:34 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи – рефері є фартовим для "гірників"
Іван Кружляк / Фото UEFA

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи у Києві обслуговуватиме словацька бригада арбітрів.

 

Іван Кружляк призначений головним рефері поєдинку Шахтар – Вольфсбург, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Лайнсмени зустрічі Браніслав Ганцко і Петер Беднар також родом зі Словаччини. Четвертим арбітром буде хорват Іван Бебек. За VAR відповідатиме латвієць Андріс Трейманіс, а його помічником стане швейцарець Сандро Шерер.

Кружляк вже знайомий з донецьким клубом, у 2016-му він обслуговував поєдинок "гірників" проти Істанбул Башакшехіра (2:0), а у 2018-му матч ЛЧ проти Хоффенхайма (3:2).

Нагадаємо, Шахтар прийматиме Вольфсбург 5 серпня, початок о 19:55.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Арбітри Іван Іван Кружляк Шахтар - Вольфсбург
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