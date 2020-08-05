Шахтер – Вольфсбург: Степаненко назвал сильные стороны соперника в решающем матче Лиги Европы

"Мы должны быть внимательными и сконцентрированными. Необходимо крайне внимательно отрабатывать все эпизоды игры, особенно в обороне, при стандартах и при переходе команды из атаки в оборону.

Шахтер – Вольфсбург: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Вольфсбург очень хорошо этим пользуется, в этом кроется их сильная сторона. Главная задача – нейтрализовать их сильную сторону и навязать свою игру, поэтому будем в этом плане работать", – поделился Степаненко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург состоится уже сегодня, 5 августа, начало в 19:55.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут