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Шахтер – Вольфсбург: Степаненко назвал сильные стороны соперника в решающем матче Лиги Европы

08:25 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: Степаненко назвал сильные стороны соперника в решающем матче Лиги Европы
Тарас Степаненко / фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча 1/8 Лиги Европы против Вольфсбурга.

 

"Мы должны быть внимательными и сконцентрированными. Необходимо крайне внимательно отрабатывать все эпизоды игры, особенно в обороне, при стандартах и при переходе команды из атаки в оборону.

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Вольфсбург очень хорошо этим пользуется, в этом кроется их сильная сторона. Главная задача – нейтрализовать их сильную сторону и навязать свою игру, поэтому будем в этом плане работать", – поделился Степаненко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург состоится уже сегодня, 5 августа, начало в 19:55.

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Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Шахтер - Вольфсбург Тарас Тарас Степаненко
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