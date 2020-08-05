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Шахтар – Вольфсбург: Степаненко назвав сильні сторони суперника у вирішальному матчі Ліги Європи

08:25 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Степаненко назвав сильні сторони суперника у вирішальному матчі Ліги Європи
Тарас Степаненко / фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

"Ми повинні бути уважними і сконцентрованими. Необхідно вкрай уважно відпрацьовувати всі епізоди гри, особливо в обороні, при стандартах і при переході команди з атаки в оборону.

Шахтар – Вольфсбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Вольфсбург дуже добре цим користується, в цьому криється їхня сильна сторона. Головне завдання – нейтралізувати їхню сильну сторону і нав'язати свою гру, тому будемо в цьому плані працювати", – поділився Степаненко в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург відбудеться вже сьогодні, 5 серпня, початок о 19:55.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

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Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Шахтар - Вольфсбург Тарас Тарас Степаненко
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