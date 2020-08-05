Шахтер – Вольфсбург: Шевчук предостерег "горняков" от главной опасности немцев в матче Лиги Европы

"Ожидаю, что Шахтер пройдет дальше в Лиге Европы. Украинская команда выше немецкой за игрой, и классом. Луиш Каштру, уверен, хорошо подготовил команду к матчу. В конце чемпионата тренер давал возможность отдохнуть лидерам, предоставляя им отпуск. Хотя сезон получился своеобразным из-за коронавируса, поэтому тренерам пришлось поломать голову над тем, чтобы команда готова была физически. Важно будет так распределить силы, чтобы игроков хватило на 90 минут.

Шахтер – Вольфсбург: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Не думаю, что Вольфсбург будет рисковать и сразу бежать в атаку. В таком случае можно нарваться на неприятности, потому что горняки любят пространство и умеют играть на контратаках. У немцев прямолинейная команда, которая будет пытаться доставлять мяч на фланги, а оттуда в штрафную Шахтера. Поэтому главное не фолить, чтобы в штрафную не приходили высокорослые защитники немцев. Главное ничего не привозить у своих ворот, тогда все будет нормально.

Дойти Шахтеру к финалу? Не хочется заглядывать далеко вперед. Нужно идти по каждой ступеньке и не перепрыгивать. У Шахтера организованная команда, у нее есть все для того, чтобы быть высоко вверху", – сказал Шевчук для Meta Ratings.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ "горняки" на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

Шахтер – Вольфсбург: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы