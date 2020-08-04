Шахтер – Вольфсбург: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подчеркивает, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом команда будет стремиться победить, но главное – пройти в следующий раунд турнира.

"Вольфсбург мощный в завершающей стадии атаки. Мы знаем их сильные стороны, постараемся изучить их слабые стороны. Мы должны оценивать Вольфсбург как сильную команду, и постараемся наилучшим образом подготовиться к этому сопернику.

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То, что у нас позже закончился чемпионат, не будет иметь никакого значения. Когда мы играли с Бенфикой, она тогда играла в чемпионате, а мы проводили только сборы и контрольные матчи. Мы прекрасно знаем, в какой лиге играет Вольфсбург, и какой футбол они могут нам завтра показать. А игровой практики, я думаю, хватит обеим командам.

Завтра Шахтер стремиться победить. Да, нас устроит ничья, но мы будем настраиваться на победу. Но главное для нас – пройти дальше. Если завтра будет ничья, и при этом мы покажем качественный футбол и пройдем дальше, то это будет замечательно.

Да, мы потеряли Исмаили, и сейчас мы можем только желать ему скорейшего выздоровления. Завтра на его позиции будет играть определенный игрок, который предоставит нам больше стабильности в игре. Он знает, как подстроиться под динамику нашей игры. Мы комфортно чувствуем себя даже при отсутствии Исмаили. Поэтому нам стоит сконцентрироваться на тех игроках, которые сейчас есть в нашем распоряжении.

Да, этот сезон получился необычным в силу известных обстоятельств. Нам пришлось больше подстраиваться под обстоятельства, чем что-то планировать. И команда в замечательных кондициях, показатели игроков, которые мы, в частности, получаем через GPS, сейчас даже лучше, чем после возобновления чемпионата. Психологическое состояние игроков замечательное. Мы понимаем все сложности, которые нас ждут, в частности завтра. И мы чувствуем себя уверенно.

Если смотреть на этот сезон, то сразу вспоминается последний матч в ЛЧ с Аталантой в Харькове. Это очень негативное воспоминание, конечно. И у нас были прекрасные выездные матчи против Аталанты, Манчестер Сити, Динамо Загреб.

Нам совсем немного не хватило, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов. В общем, мы уже прошли хороший путь в этом сезоне. Замечательный был второй тайм в Лиссабоне, первый матч против Вольфсбурга. Мы не можем назвать этот сезон идеальным, но нам есть чему радоваться", – сказал Каштру на предматчевой пресс-конференции во вторник на НСК Олимпийский.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ "горняки" на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

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