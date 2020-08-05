Шахтер – Вольфсбург: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Затяжной европейский сезон 2019/20 наконец-то дотянул и до завершения еврокубков. Начинаем с 1/8 финала Лиги Европы, часть которого будет проведена в Германии, а ещё часть – примерно там, где и планировалось. Шахтеру повезло получить разрешение от УЕФА принять ответную встречу в Украине на НСК Олимпийский, который у "горняков" заявлен, как домашний. Удачное решение, ведь в Харькове поединок вряд ли бы позволили проводить – немецкая сторона и так бесится из-за выезда, пугая всех списком института Роберта Коха. В нём наша страна находится в красной зоне коронавирусной опасности.

Шахтер – Вольфсбург: прогноз на решающий матч 1/8 финала Лиги Европы

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"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы летим туда, как профессионалы. Постараемся меньше контактировать", – заявил хавбек "волков" Макс Арнольд. Тот факт, что в Германии ситуация с пандемией тоже далека от идеала, для полузащитника оказался недостойным внимания. Конечно, в своей стране отыгрывать счёт 1:2 Вольфсбургу было бы гораздо легче, хотя трибуны всё равно будут пустыми.

Слабые и сильные стороны Вольфсбурга

Команда Оливера Гласнера финишировала на седьмой позиции в Бундеслиге, не сильно поразив результатами. После карантина команда набрала 14 очков из 27 возможных, чередуя победы с поражениями (по 4) и раз сыграв вничью. Вольфсбург безапелляционно сливал практически всем лидерам – 0:2 с Боруссией Д, 0:3 против Боруссии М, 0:4 от Баварии – однако неожиданно уничтожил Байер на выезде (1:4). В глаза бросаются проблемы с обороной – "волки" пропустили 14 голов и всего раз победили всухую, с огромным трудом дожав полумёртвый Вердер.

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Кроме того, просела интенсивность прессинга Вольфсбурга: до карантина команда имела показатель PPDA 9,00 и шла третьей сразу за Мюнхеном и Леверкузеном – теперь же коллектив находится на седьмой строчке с PPDA 11,32, уступая даже Вердеру и Кёльна. Что хуже, из-под прессинга команда выходит очень слабо, теряя мяч на чужой половине уже после десятой передачи.

В конце концов, не стоит забывать и о завершении сезона аж 27 июня и всего об одном контрольном матче перед Шахтером (1:1 с РБ Лейпциг). За это время вполне можно растерять игровую форму.

Сильными сторонами Вольфсбурга, в первую очередь, остаётся прописка в Бундеслиге – команда в принципе привыкла к самому высокому уровню оппозиции и максимальным скоростям работы еженедельно. Кроме того, прессинговать "волки" также не разучились, на чужой половине создавая давление более интенсивное, чем у двух Боруссий. При этом подопечные Оливера Гласнера, несмотря на малое количество "сухих" матчей, довольно неплохо обороняются, находясь в топ-5 по наименьшему количеству проникающих передач соперника. Разрезать защиту Вольфсбурга непросто, хотя две трети пропущенных голов этот коллектив пропускает таки из игры.

Шахтер – Вольфсбург: предматчевая пресс-конференция Оливера Гласнера

Светлым пятном выступает Ваут Вегхорст, который после карантина не терял моментов – в восьми матчах он забил пять голов при xG 4,94. В целом же он наколотил 16 голов, став четвёртым бомбардиром чемпионата. Кроме него, очень опасным исполнителем является Макс Арнольд, который обладает шикарным дальним ударом и очень классно пробивает и подает со штрафных. Фактически, именно он уничтожил Байер, сделав два ассиста и забив гол.

Команда быстро переходит из обороны в атаку, а также очень гибкая в тактическом плане – Оливер Гласнер в текущем сезоне активно использовал схемы 3-4-2-1, 4-4-3 и различные вариации 4-4-2, а эпизодически Вольфсбург переходит и на 4-2-3-1. Словом, коллектив очень серьёзно обучен, поэтому легко сегодня не будет.

Слабые и сильные стороны Шахтера

Ахиллесовой пятой "горняков" в текущем сезоне стали стандарты соперников, после которых голы прилетают регулярно. Даже Мариуполь забил Шахтеру после подачи с углового, не говоря уже про Вольфсбург, Бенфику, загребское и киевское Динамо, Манчестер Сити, Аталанту, Зарю, и тому подобное. При этом проблемы возникают не только при стандартах, а и просто при кроссах в штрафную – дончане постоянно теряют своих футболистов, проигрывают зоны подбора, разрываются между мячом и опекаемыми зонами, а итоге открывая щели у собственных ворот. У немцев же в составе одни двухметровые атланты, поэтому это очень серьёзная проблема.

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Не менее уязвимой команда является при быстрых контратаках, что особенно ярко продемонстрировала Александрия в матче на НСК Олимпийский – два гола с них прилетели всего за несколько минут. Вообще, у Шахтера есть неприятная тенденция впадать в состояние грогги, за первым пропущенным мячом относительно быстро (а иногда и моментально) получая второй – так случилось и на КСК Ника, и против Динамо, и с тем же Колосом до карантина в знаменитой перестрелке 4:3.

Ещё одним минусом нужно назвать капитальную неосторожность "горняков" в собственной штрафной. Особенно этим грешит Николай Матвиенко, который никак не может приструнить свои руки. Соперники пробили "горнякам" восемь пенальти – и вот с этим Луишу Каштру нужно бороться. Ваут Вегхорст в первой встрече не смог пробить Пятова, но давать вторую попытку форварду Вольфсбурга крайне рискованно.

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Одно из главных преимуществ Шахтера – недавнее завершение чемпионата. Шахтер финишировал 19 июля и еще до того сумел дать лидерам короткие отпуска, а после успел провести спарринг против Вереса (2:0). Растерять игровую форму за такой промежуток времени гораздо труднее, чем за два месяца простоя. Кроме того, в последних матчах очень понравился Манор Соломон, да и Евгения Коноплянку осторожно начали нахваливать – а именно на этом фланге в Вольфсбурга огромные проблемы.

Основные преимущества Шахтера всем понятны. Команда качественно комбинирует, быстро переходит центр поля, у неё очень трудно отобрать мяч. Дончане умеют поднимать темп игры и при этом демонстрируют железный характер, в текущем сезоне спасая матчи с Загребом и Бенфикой (по 3:3). Это в УПЛ "горняки" позволяют себе определенные вольности, но в Лиге Европы команда играет на полную мощность. Против Вольфсбурга подопечные Луиша Каштру выглядели откровенно лучше, поэтому немцам, в теории, сегодня не позавидуешь. В конце концов, Шахтер ведет в счёте и имеет выездной гол!

Кадровая ситуация

У Шахтера есть только одна, но очень важная потеря – Исмаили восстанавливается от травмы и покинул заявку "горняков". Кроме бразильца, из неё исчезли фамилии Михаила Мудрика, Артёма Бондаренко и Назария Муравского. Зато Шахтер дозаявил вратаря Евгения Гриценко и защитника Витао. В целом, кадровое положение дончан можно назвать почти идеальным.

Шахтер – Вольфсбург: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

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Вольфсбург похвастаться этим не может – из-за травм команде не смогут помочь дисквалифицированный Ренато Штеффен и травмированные Джефри Брума и Адмир Мехмеди. Участие Пауло Отавио и Уильяма находится под вопросом, ведь они восстанавливаются от повреждений. Так же висит в воздухе участие Ксавера Шлагера, который залечивал травму и должен был восстановиться к игре с Шахтером. В конце концов, не сыграет Кевин Мбабу, у которого нашли коронавирус.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Вольфсбург

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Антонио, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес

Вольфсбург: Кастелс – Тиссеран, Понграчич, Брукс, Руссильон – Виктор, Шлагер, Арнольд, Брекало – Вегхорст, Гинчек

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обе команды забивные, обе команды достаточно пропускают, поэтому можно ожидать такое же количество голов, которое была зафиксировано и в первом матче. Впрочем, фаворитом хочется назвать именно Шахтер. У дончан есть преимущество выездного гола, они играют дома и они выглядели лучше, чем "волки" в Германии.

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Кроме того, они должны находиться в лучшем игровом тонусе. Вольфсбург же после карантина ничего особенного не показал, проиграв почти всем сильным коллективам и переиграв тех, которых уверенно бы прибил и Шахтер. Да и статистически команда не впечатляет. Именно поэтому можно рискнуть и поставить на проход Шахтера.

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