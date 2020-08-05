Шахтар – Вольфсбург: Шевчук застеріг "гірників" від головної небезпеки німців у матчі Ліги Європи

"Очікую, що Шахтар пройде далі у Лізі Європи. Українська команда вище німецької за грою, і класом. Луїш Каштру, впевнений, добре підготував команду до матчу. В кінці чемпіонату тренер давав можливість перепочити лідерам, надаючи їм відпустку. Хоча сезон вийшов своєрідним через коронавірус, тому тренерам довелося поламати голову над тим, щоб команда готова була фізично. Важливо буде так розподілити сили, що гравців вистачило на 90 хвилин.

Шахтар – Вольфсбург: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Не думаю, що Вольфсбург буде ризикувати і відразу бігти в атаку. В такому випадку можна нарватися на неприємності, тому що гірники люблять простір і вміють грати на контратаках. У німців прямолінійна команда, яка буде намагатися доставляти м'яч на фланги, а звідти у штрафний майданчик Шахтаря. Тому головне не фолити, щоб у штрафний майданчик не приходили високорослі захисники німців. Головне нічого не привозити біля своїх воріт, тоді все буде нормально.

Дійти Шахтарю до фіналу? Не хочеться заглядати далеко вперед. Потрібно йти по кожній сходинці і не перестрибувати. У Шахтаря організована команда, у неї є все для того, щоб бути високо вгорі", – сказав Шевчук для Meta Ratings.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ "гірники" на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

Шахтар – Вольфсбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи