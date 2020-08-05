Шахтер – Вольфсбург: Мораес озвучил амбициозные цели "горняков" в Лиге Европы

"Это не будет просто. Вольфсбург очень силен физически. Команда очень агрессивная. Добытый нами результат – очень рискованный. Будет трудно пройти дальше, несмотря на преимущество.

Шахтер – Вольфсбург: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Я думаю, наша команда готова дойти до финала. У нас есть для этого силы. Мы потеряли Исмаили, который является одним из самых важных игроков нашей команды. Без него будет очень непросто", – отметил Мораес в комментарии Футбол News.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург состоится уже сегодня, 5 августа, начало в 19:55.

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