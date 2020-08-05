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Шахтар – Вольфсбург: Мораєс озвучив амбітні цілі "гірників" у Лізі Європи

11:36 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Мораєс озвучив амбітні цілі "гірників" у Лізі Європи
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс поділився думками щодо майбутнього матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

"Це не буде просто. Вольфсбург дуже сильний фізично. Команда дуже агресивна. Здобутий нами результат – дуже ризикований. Буде важко пройти далі, незважаючи на перевагу.

Шахтар – Вольфсбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Я думаю, наша команда готова дійти до фіналу. У нас є для цього сили. Ми втратили Ісмаїлі, який є одним з найбільш важливих гравців нашої команди. Без нього буде дуже непросто", – зазначив Мораєс у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург відбудеться вже сьогодні, 5 серпня, початок о 19:55.

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Шахтар Шахтар Жуніор Жуніор Мораєс Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Шахтар - Вольфсбург
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