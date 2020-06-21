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Шахтар – Вольфсбург: Каштру висловив невдоволення проведенням матчу у Німеччині

09:47 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Каштру висловив невдоволення проведенням матчу у Німеччині
Шахтар – Вольфсбург / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував рішення УЄФА провести домашній поєдинок "гірників" 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга на виїзді.

 

"Хто знає нас і характер наших гравців, прекрасно розуміє, що для нас чемпіонат ще не закінчився. Зараз ми радіємо, це абсолютно нормально. Але на нас все одно лежить відповідальність.

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Потрібно закінчити наш шлях в чемпіонаті і підійти у найкращих кондиціях до матчу Ліги Європи. Ми граємо з Вольфсбургом у Німеччині – я не згоден. Якщо є умови грати тут чемпіонат... Ми перший поєдинок в Німеччині вже провели – другий повинен бути в Україні.

Формат, де у чвертьфіналі і у подальшому по одній грі? В принципі, у сьогоднішніх реаліях прийняте УЄФА рішення по Лізі Європи коректне", – сказав Каштру у коментарі офіційному сайту "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар обіграв "вовків" на виїзді з рахунком 2:1.

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Теги
Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Луїш Луїш Каштру Шахтар - Вольфсбург
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