Шахтер – Вольфсбург: Павелко признался, где будет проходить ответный матч Лиги Европы

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что "горнякам" снова придется играть на выезде.

"Примет ли Шахтер Вольфсбург в Киеве? Нет! Насколько я понимаю, это все будет в Германии. К сожалению, нашей команде предстоит сыграть два матча на выезде.

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Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии. Нельзя кого-то обвинять в симпатиях к кому-то. Выбрана Германия, она дала лучшие условия для проведения "финала восьми". Играть будут без болельщиков", – сказал Павелко в программе "Футбольный формат".

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер обыграл "волков" на выезде со счетом 2:1.

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