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Главный скаут Шахтера оценил жребий "горняков" в Лиге Европы

09:34 - Читати українською
Главный скаут Шахтера оценил жребий "горняков" в Лиге Европы
Жозе Боту / Фото из соцсетей

Руководитель селекционной службы Шахтера Жозе Боту поделился мыслями относительно жеребьевки еврокубкового турнира.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"В первую очередь мы должны смотреть на ответный матч с Вольфсбургом, потому что сейчас это самая важная игра. А уже потом, если мы выйдем в финальный турнир в Германии, может произойти все что угодно. Потому что все участники этой стадии – команды высокого уровня. Но мы также достаточно сильны и ни в чем не уступаем другим клубам.

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С кем лучше играть в случае выхода в 1/4 финала? Понятно, что шансы Базеля выглядят гораздо лучше, потому что он победил Айнтрахт во Франкфурте со счетом 3:0. Можно сказать, что швейцарцы уже одной ногой в следующем раунде. Мое мнение – неважно Базель, Франкфурт или кто-то другой, главное для Шахтера – выйти в 1/4 финала, а там уже посмотрим. Повторюсь: сейчас самое важное – сфокусироваться на второй игре с Вольфсбургом. Да, мы победили 2:1, но не стоит забывать, что Вольфсбург – это очень сильная команда. Мы должны быть осторожны и показать свою лучшую игру, чтобы попасть в финальный турнир в Германии", – цитирует Боту официальный сайт "горняков".

Напомним, в случае успеха в матче с Вольфсбургом Шахтер в 1/4 финала Лиги Европы сыграет с победителем пары Айнтрахт – Базель.

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Лига Европы Жозе Боту Лига Европы 2019/20 Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Вольфсбург Базель Базель
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