Главный скаут Шахтера оценил жребий "горняков" в Лиге Европы

Руководитель селекционной службы Шахтера Жозе Боту поделился мыслями относительно жеребьевки еврокубкового турнира.

"В первую очередь мы должны смотреть на ответный матч с Вольфсбургом, потому что сейчас это самая важная игра. А уже потом, если мы выйдем в финальный турнир в Германии, может произойти все что угодно. Потому что все участники этой стадии – команды высокого уровня. Но мы также достаточно сильны и ни в чем не уступаем другим клубам.

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С кем лучше играть в случае выхода в 1/4 финала? Понятно, что шансы Базеля выглядят гораздо лучше, потому что он победил Айнтрахт во Франкфурте со счетом 3:0. Можно сказать, что швейцарцы уже одной ногой в следующем раунде. Мое мнение – неважно Базель, Франкфурт или кто-то другой, главное для Шахтера – выйти в 1/4 финала, а там уже посмотрим. Повторюсь: сейчас самое важное – сфокусироваться на второй игре с Вольфсбургом. Да, мы победили 2:1, но не стоит забывать, что Вольфсбург – это очень сильная команда. Мы должны быть осторожны и показать свою лучшую игру, чтобы попасть в финальный турнир в Германии", – цитирует Боту официальный сайт "горняков".

Напомним, в случае успеха в матче с Вольфсбургом Шахтер в 1/4 финала Лиги Европы сыграет с победителем пары Айнтрахт – Базель.

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