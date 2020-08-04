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Шахтер – Вольфсбург: "горняки" убрали из заявки лидера команды

20:34 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: "горняки" убрали из заявки лидера команды
Исмаили / Getty Images

Донецкий Шахтер внес определенные коррективы в заявку на матч против Вольфсбурга в Лиге Европы.

 

Донецкий клуб убрал с заявки на матч Лиги Европы Исмаили, который восстанавливается после операции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Исмаили был успешно прооперирован

Кроме бразильца, с заявки исчезли фамилии Михаила Мудрика, Артема Бондаренка и Назария Муравского. Зато Шахтер внес в заявку Евгения Гриценко и Витао.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ подопечные Каштру на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

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Теги
Лига Европы Шахтер Шахтер Шахтер - Вольфсбург Исмаили Евгений Евгений Гриценко Назарий Назарий Муравский Артем Артем Бондаренко Витао
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