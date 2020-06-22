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Исмаили был успешно прооперирован

15:51 - Читати українською
Исмаили был успешно прооперирован
Исмаили / ФК Шахтер

Один из лидеров донецкой команды – Исмаили – лег под нож.

Бразильский защитник донецкого Шахтера Исмаили перенес хирургическое вмешательство в одной из клиник Рима, сообщил официальный Твиттер "горняков".

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Защитнику "оранжево-черных" провели операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки коленного сустава. Процедура прошла успешно. Теперь у 30-летнего легионера впереди длительное восстановление, которое может занять до шести месяцев.

Напомним, игрок получил травму во время тренировки. В текущем сезоне чемпионата Украины Исмаили провел 21 матч, в которых отметился двумя голами и отдал пять результативных передач.

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