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Шахтер – Вольфсбург: "горняки" не пропустили в еврокубках впервые за 3 года

22:50 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: "горняки" не пропустили в еврокубках впервые за 3 года
Шахтер прошел Вольфсбург / ФК Шахтер

"Горняки" удержали свои ворота сухими в поединке 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

Победа над Вольфсбургом (3:0) в ответном матче 1/8 финала позволила "горнякам" прервать 26-матчевую еврокубковую серию с пропущенными голами.

Шахтер – Вольфсбург – видео голов

В последний раз Шахтер не пропускал в евротурнирах еще 16 февраля 2017-го. Тогда дончане на выезде обыграли Сельту в 1/16 финала Лиги Европы – 1:0. Правда, в Харькове команда тогда еще Паулу Фонсеки уступила 0:2 и покинула турнир.

Четвертьфинальный поединок Лиги Европы Шахтер проведет 11 августа в Гельзенкирхене. Соперником команды Каштру станет победитель пары Базель – Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы в матче с удалениями и дублем Мораеса

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