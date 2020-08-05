Шахтер – Вольфсбург: "горняки" не пропустили в еврокубках впервые за 3 года

"Горняки" удержали свои ворота сухими в поединке 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Победа над Вольфсбургом (3:0) в ответном матче 1/8 финала позволила "горнякам" прервать 26-матчевую еврокубковую серию с пропущенными голами.

Шахтер – Вольфсбург – видео голов

В последний раз Шахтер не пропускал в евротурнирах еще 16 февраля 2017-го. Тогда дончане на выезде обыграли Сельту в 1/16 финала Лиги Европы – 1:0. Правда, в Харькове команда тогда еще Паулу Фонсеки уступила 0:2 и покинула турнир.

Четвертьфинальный поединок Лиги Европы Шахтер проведет 11 августа в Гельзенкирхене. Соперником команды Каштру станет победитель пары Базель – Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы в матче с удалениями и дублем Мораеса