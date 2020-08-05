Шахтар – Вольфсбург: "гірники" не пропустили у єврокубках вперше за 3 роки

"Гірники" втримали свої ворота сухими у поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Перемога над Вольфсбургом (3:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу дозволила "гірникам" перервати 26-матчеву єврокубкову серію з пропущеними голами.

Шахтар – Вольфсбург – відео голів

Востаннє Шахтар не пропускав у євротурнірах ще 16 лютого 2017 року. Тоді донеччани на виїзді обіграли Сельту в 1/16 фіналу Ліги Європи – 1:0. Щоправда, у Харкові команда тоді ще Паулу Фонсеки поступилася 0:2 і покинула турнір.

Чвертьфінальний поєдинок Ліги Європи Шахтар проведе 11 серпня у Гельзенкірхені. Суперником команди Каштру стане переможець пари Базель – Айнтрахт Франкфурт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини