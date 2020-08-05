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ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Вольфсбург: "гірники" не пропустили у єврокубках вперше за 3 роки

5 серпня 22:50 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: "гірники" не пропустили у єврокубках вперше за 3 роки
Шахтар пройшов Вольфсбург / ФК Шахтар

"Гірники" втримали свої ворота сухими у поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

Перемога над Вольфсбургом (3:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу дозволила "гірникам" перервати 26-матчеву єврокубкову серію з пропущеними голами.

Шахтар – Вольфсбург – відео голів

Востаннє Шахтар не пропускав у євротурнірах ще 16 лютого 2017 року. Тоді донеччани на виїзді обіграли Сельту в 1/16 фіналу Ліги Європи – 1:0. Щоправда, у Харкові команда тоді ще Паулу Фонсеки поступилася 0:2 і покинула турнір.

Чвертьфінальний поєдинок Ліги Європи Шахтар проведе 11 серпня у Гельзенкірхені. Суперником команди Каштру стане переможець пари Базель – Айнтрахт Франкфурт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини

blog_ava
Шахтар – Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи – як це було
5 серпня
27329
Теги
Ліга Європи Головне Шахтар Шахтар Шахтар - Вольфсбург
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