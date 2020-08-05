Шахтер – Вольфсбург: Белик назвал фаворита решающего матча Лиги Европы

"Шахтер – фаворит предстоящего матча, потому что создал хороший задел в первой встрече. В то же время нужно быть осторожными. После первого матча утекло уже много воды. Вольфсбург изменился в посткарантинний период. В чемпионате они выглядели намного лучше, чем до карантина.

Шахтер – Вольфсбург: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Не думаю, что отсутствие игровой практики скажется на зрелищности. Команды находятся в равных условиях, если не принимать во внимание результат первого матча. Шахтер и Вольфсбург уже завершили свои чемпионаты, у них было время максимально подготовиться к сегодняшней встрече. Мы увидим футбол с забитыми мячами. Никаких проблем со зрелищностью матча быть не должно", – поделился Белик в комментарии Футбол News.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург состоится уже сегодня, 5 августа, начало в 19:55.

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