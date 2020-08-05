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Шахтар – Вольфсбург: Бєлік назвав фаворита вирішального матчу Ліги Європи

16:01 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Бєлік назвав фаворита вирішального матчу Ліги Європи
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Колишній нападник Шахтаря Олексій Бєлік поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

"Шахтар – фаворит майбутнього матчу, тому що створив хороший заділ в першій зустрічі. У той же час потрібно бути обережними. Після першого матчу спливло вже багато води. Вольфсбург змінився в посткарантинний період. У чемпіонаті вони виглядали набагато краще, ніж до карантину.

Шахтар – Вольфсбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Не думаю, що відсутність ігрової практики позначиться на видовищності. Команди перебувають в рівних умовах, якщо не брати до уваги результат першого матчу. Шахтар і Вольфсбург вже завершили свої чемпіонати, у них був час максимально підготуватися до сьогоднішньої зустрічі. Ми побачимо футбол із забитими м'ячами. Ніяких проблем зі видовищністю матчу бути не повинно", – поділився Бєлік у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург відбудеться вже сьогодні, 5 серпня, початок о 19:55.

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Теги
Шахтар - Вольфсбург Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Олексій Бєлік
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