Верес не сможет рассчитывать на двух игроков в поединке 17-го тура УПЛ против Шахтера.

Яго Сикейра и Василий Гакман пропустят матч против Шахтера – оба игрока имеют перебор желтых карточек и были дисквалифицированы на 1 игру, сообщает официальный сайт НК Верес.

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Добавим, что Яго Сикейра сыграл в 16 матчах за Верес в этом сезоне, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Василий Гакман провел 11 поединков за ровенчан, записав в свой актив 1 результативную передачу.

Отметим, что матч Шахтер – Верес запланирован на 8 декабря, начало игры в 17:00. Команды расположились в полярных частях турнирной таблицы – "горняки" на 4 строчке с 28 очками, тогда как Верес на 14 месте с 12 пунктами.

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