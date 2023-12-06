Верес не зможе розраховувати на двох гравців у поєдинку 17-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Яго Сікейра та Василь Гакман пропустять матч проти Шахтаря – обидва гравці мають перебір жовтих карток та були дискваліфіковані на 1 гру, повідомляє офіційний сайт НК Верес.

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Додамо, що Яго Сікейра зіграв у 16 матчах за Верес у цьому сезоні, відзначившись 2 голами та 1 асистом. Василь Гакман провів 11 поєдинків за рівненців, записавши до свого активу 1 результативну передачу.

Зазначимо, що матч Шахтар – Верес запланований на 8 грудня, початок гри о 17:00. Команди розташувались у полярних частинах турнірної таблиці – "гірники" на 4 сходинці з 28 очками, тоді як Верес на 14 місці з 12 пунктами.

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