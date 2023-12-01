В поединке 16-го тура УПЛ Верес в добавленное время спас ничью с Полесьем (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

На 16-й минуте Полесье должно было выходить вперед, но Гитченко головой направил мяч в стойку. Через 20 минут житомирцам не повезло во второй раз – сфера попала в крестовину после удара Козака.

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После перерыва Макуана выходил на свидание с Пастом, но голкипер Вереса вовремя вышел почти на линию штрафной и успел выбить круглого. В середине второго тайма Крушинский удачно сыграл на добивании, нанеся пушечный выстрел из-за пределов штрафной – мяч срикошетил от стойки и влетел в ворота. Все шло к минимальной победе Полесья пока Шестаков на седьмой (!!!) добавленной минуте не замкнул головой навес от Сезара мимо Бойко и принес важное очко ровенчанам.