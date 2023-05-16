Среди других матчей выделяется поединок Шахтер – СК Днепр-1, который должен определить судьбу чемпионского титула.

Шахтер обыграл Ингулец и официально выбросил Динамо из борьбы за чемпионство

Расписание 29 (предпоследнего) тура УПЛ

28 мая (воскресенье)

Шахтер – Днепр-1 15:00

Александрия – Заря 15:00

29 мая (понедельник)

Динамо – Верес 15:00

Металлист – Минай 15:00

Ворскла – Колос 15:00

Львов – Ингулец 15:00

Черноморец – Рух 15:00

Металлист 1925 – Кривбасс 15:00

Сейчас Шахтер опережает СК Днепр-1 на 2 очка. До очного матча "горняки" еще сыграют с Вересом и Зарей, а днепряне с Колосом и Ворсклой.

СК Днепр-1 благодаря Довбику дожал Минай и не пустил Шахтер в отрыв – форвард приблизился к рекорду бомбардиров