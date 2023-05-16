Шахтер – СК Днепр-1: появилось точное время "золотого" матча УПЛ
Украинская Премьер-лига объявила расписание проведения матчей 29 тура.
Среди других матчей выделяется поединок Шахтер – СК Днепр-1, который должен определить судьбу чемпионского титула.
Шахтер обыграл Ингулец и официально выбросил Динамо из борьбы за чемпионство
Расписание 29 (предпоследнего) тура УПЛ
28 мая (воскресенье)
Шахтер – Днепр-1 15:00
Александрия – Заря 15:00
29 мая (понедельник)
Динамо – Верес 15:00
Металлист – Минай 15:00
Ворскла – Колос 15:00
Львов – Ингулец 15:00
Черноморец – Рух 15:00
Металлист 1925 – Кривбасс 15:00
Сейчас Шахтер опережает СК Днепр-1 на 2 очка. До очного матча "горняки" еще сыграют с Вересом и Зарей, а днепряне с Колосом и Ворсклой.
СК Днепр-1 благодаря Довбику дожал Минай и не пустил Шахтер в отрыв – форвард приблизился к рекорду бомбардиров