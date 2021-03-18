"Чи зможе Шахтар зіграти з Ромою так само ефективно в атаці, як він зіграв з Десною? Буде набагато складніше. Десна все-таки не Рома. Це абсолютно інша команда з іншим рівнем футболістів.

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Десна розкрилася і розклеїлася після другого пропущеного гола. Вона практично перестала грати і стала припускатися багатьох помилок. Позначився рівень команди. З такою розібраною Десною Шахтар і атаки красиві проводив, і індивідуальну майстерність проявив. З Ромою саме такий футбол складно буде показати. Голи з Ромою видобуватимуться кров'ю і потом.

Звичайно, хочеться, щоб наші швидше забили. Але ми знаємо й інші приклади. Особливо, якщо дивимося англійський футбол. Там взагалі можна футбол перші 60 хвилин не дивитися, а прийти на останні 20-30 хвилин і побачити розв'язку. Можливо, в матчі з Ромою теж все буде вирішуватися в останні хвилини. Забитий гол додасть впевненості Шахтарю, але я не думаю, що римляни занервують.

У Роми теж завдання, яке можна вирішити – забити гол на виїзді. А враховуючи, що Шахтар в обороні завжди дає шанси супернику, то як би в гонитві за швидким голом він не пропустив в свої ворота. Шахтарю потрібно абстрагуватися від цього тиску, що їм потрібно забити швидко і забити мінімум тричі, а налаштовуватися на хороший футбол. Отримати задоволення від гри.

Мені здається, що давно футболісти не отримували радості від самого футболу. І потрібно виконати те, що просить тренер. Як би не склався потім результат, вони зможуть сказати, що зробили все. Що віддали всі сили, весь свій ресурс і дорікнути їм нема в чому. А там може і результат накладеться на таке ставлення до гри", – цитує Сопка видання Terrikon.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться у четвер, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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