"Я не предполагал, что Шахтер сможет проиграть в Риме 3:0. По той игре, которая складывалась, Рома максимум наиграла на один забитый гол. Я думал, что матч так и закончится, минимальной победой итальянцев – тогда бы у нас было больше шансов пройти дальше.

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Я до сих пор не понимаю, как Шахтер смог пропустить те два гола во втором тайме, но бывают чудеса. В игре с Шахтером Рома не показала давления, каких-то интересных комбинаций и атакующих действий. Обычная игра, это даже нельзя сравнить с матчами против Интера. Небо и земля. И почему мы теперь не можем такой Роме забить 3 мяча в Киеве? Конечно, такие камбэки удавались только суперкомандам – Барселоне, Реалу, Ливерпулю. В истории украинского футбола такого еще не было. Шахтеру нужно сделать настоящий подвиг.

Для начала необходимо показать качественную игру, которую команда демонстрировала в прошлом году. Также очень поможет быстрый гол, а лучше – два. Если удастся забить два гола до 30-й минуты, то соперник начнет не только нервничать, может и запаниковать. Если так случится, то нынешняя Рома может и не устоять", – цитирует Грачева издание Сегодня.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится в четверг, 18 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

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