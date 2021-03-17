"Ніхто не створить такого тиску на мене, як я сам. Мені не потрібен тиск ззовні. У мене є відповідальність і я сумлінно виконую свою роботу, свої обов’язки. Відіграти у Роми 3 м’ячі після першого матчу буде дуже складно, але футбол – це гра можливостей. Ми зробимо все можливе, щоб вхопитися за цю можливість. Чи відпрацьовували ми щось особливе на Рому? Так, відпрацьовували.

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Хто з наших гравців у перерві римського матчу сказав, що всі знають, як грає Шахтар? Всі знають, як грають інші команди. Всі знають, як грає Сіті, Ліверпуль, Реал. Думаю, гравець мав на увазі, що конкретно в той момент суперник нейтралізовував якісь наші козирі. Але я вас запитаю... Чому 25 хвилин другого тайму ми повністю домінували, створювали моменти? Чому ми обіграли Реал, розписали нічию з Інтером? Всі знають наш футбол, тільки коли ми програємо? Складається враження, що всі все знають, крім тренера команди. Мабуть, таке правило футболу.

Чи вірю я в камбек проти Роми? Ви бачили нашу гру з Динамо в Загребі? Все, я відповів. Я вірю у своїх гравців і в свою роботу. Можна говорити будь-що, мене це все не цікавить. Я дуже сконцентрований. Сьогодні робиться багато зайвого, ялозитися дуже багато зайвого. Люди висловлюють не свої думки, а те, що вони прочитали.

Як я познайомився з Фонсекою? Ми перетиналися з Паулу вже декілька разів. Я був у Порту, коли він прийшов туди головним тренером. Це була перша велика робота Фонсеки. Ми вже були знайомі. Можна сказати, дружили. Зустрічалися, разом снідали, обговорювали різні футбольні моменти, адже він був наставником першої команди, а я тренував дубль. Потім у нього все пішло не так добре в Порту. Мене поставили тренером першої команди замість нього. Згодом ми вже зустрілися тут в Києві. Я його виділяв, стежив за його роботою", – сказав Каштру під час передматчевої прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться у четвер, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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