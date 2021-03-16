Мэр Киева Виталий Кличко выразил обеспокоенность относительно проведения матча 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома с болельщиками на трибунах. Причиной этому является плохая эпидемическая ситуация в столице Украины.

"Обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых и развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований.

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Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей – до 35 тысяч. В этой ситуации это может быть вторым Буковелем (курорт закрыли 13 марта – прим.)", – написал Кличко в своем Facebook.

Заметим, предварительно поединок должен состояться со зрителями – допустимая заполненность 30% НСК Олимпийский (около 22 тысяч фанатов). Пока официальных сообщений об отсутствии болельщиков не было.

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