Мер Києва Віталій Кличко висловив занепокоєння щодо проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Рома з вболівальниками на трибунах. Причиною цьому є погана епідемічна ситуація в столиці України.

"Звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів. Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових і розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань.

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Наприклад, на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів – до 35 тисяч. В нинішній ситуацій це може бути другим Буковелем (курорт закрили 13 березня – прим.)", – написав Кличко у своєму Facebook.

Зауважимо, попередньо поєдинок має відбутись з глядачами – допустима заповненість 30% НСК Олімпійський (близько 22 тисяч фанатів). Поки що офіційних повідомлень про відсутність вболівальників не було.

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