"В игре Шахтера появилась положительная динамика, так как в первых турах "горняки" забивали только один раз – Олимпику. Мы говорили, что команда перестала действовать разнообразно. А в матче с Десной подопечные Каштру действовали очень ярко. Скорее всего, это из-за того, что Шахтер первым забил и заставил соперника раскрываться.

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Но в матче с Ромой, даже если Шахтер забьет первым – Роме не нужно бежать отыгрываться. Поэтому будет гораздо труднее. Надеюсь, что Шахтер справится, но сказать, что у нас много шансов – не могу. Наверное, их практически нет. Но между "практически нет" и "вообще нет" все-таки есть разница.

Нужно забивать быстрый гол и показать, что Шахтер настроен агрессивно. Вряд ли такая опытная команда, как Рома, будет сильно нервничать и переживать. Но здесь будет большой психологический момент – если Шахтер забьет первым, то он может поймать уверенность. Для того, чтобы суперкамбек произошел, однозначно нужно забивать первыми и забивать быстро. И, конечно, оставлять свои ворота на замке.

Хотелось бы также, чтобы был полный стадион. Это был бы плюсик для Шахтера. Ясно, что стадион не заполнится на 100%. Когда долго играешь при пустых трибунах – это сказывается на мотивации футболистов. Тогда возникает вопрос – а для чего все это? Поэтому надеюсь, что те болельщики, которые придут, поддержат Шахтер и будут верить в него. Хотя результат первого матча и не внушает больших надежд", – сказал Белик в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, ответный матч между украинской и итальянской командами состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи в 19:55.

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