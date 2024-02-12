Роберто Моралес, который сейчас воюет в рядах ВСУ, снова возьмет в руки микрофон.

Первый поединок за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем будут комментировать Роберто Моралес и Виталий Волочай, сообщил последний в своем Telegram-канале.

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Трансляция состоится на MEGOGO. К слову, Моралес сейчас служит в рядах ВСУ – именно он комментировал последние матчи сборной Украины.

Напомним, первая дуэль между Шахтером и Марселем состоится уже в ближайший четверг, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45. Ответный матч через неделю, 22 февраля.

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