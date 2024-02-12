Роберто Моралес, який нині воює в лавах ЗСУ, знову візьме в руки мікрофон.

Перший поєдинок за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем коментуватимуть Роберто Моралес та Віталій Волочай, повідомив останній у своєму Telegram-каналі.

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Трансляція відбудеться на MEGOGO. До слова, Моралес нині служить в лавах ЗСУ – саме він коментував останні матчі збірної України.

Нагадаємо, перша дуель між Шахтарем і Марселем відбудеться вже у найближчий четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбургу. Початок зустрічі о 19:45. Матч-відповідь за тиждень, 22 лютого.

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