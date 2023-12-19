"Это не самый лучший вариант, но и не самый плохой. Марсель сейчас на ходу, но если Шахтер сохранит своих лидеров, качественно проведет подготовительный период, продуктивно поработает на трансферном рынке, то имеет все шансы пройти французский клуб.

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Необходимо также выделить безумных местных болельщиков, не позволяющих своей команде расслабиться ни на миг. В сезоне 2008-2009 годов у меня была возможность убедиться в этом, когда был в составе делегации Шахтера, которая проводила в Марселе четвертьфинальный поединок Кубка УЕФА. Мы тогда дважды победили - 2:0 и 2:1 и прошли дальше, хотя, помнится, было очень тяжело", – цитирует Вирта Sport.ua.

Напомним, по итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы донецкий Шахтер сыграет с Марселем. Первый матч состоится в Гамбурге, а ответный матч команды проведут во Франции.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы – Шахтер получил сложного соперника в плей-офф