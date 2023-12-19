"Це не найкращий варіант, але й не найгірший. Марсель зараз на ходу, але якщо Шахтар збереже своїх лідерів, якісно проведе підготовчий період, продуктивно попрацює на трансферному ринку, то має всі шанси пройти французький клуб.

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Необхідно також виділити шалених місцевих уболівальників, які не дозволяють своїй команді розслабитися ні на мить. У сезоні 2008-2009 років я мав нагоду переконатися в цьому, коли був у складі делегації Шахтаря, яка проводила у Марселі чвертьфінальний поєдинок Кубка УЄФА. Ми тоді двічі перемогли – 2:0 та 2:1 та пройшли далі, хоча, пам'ятається, було дуже важко", – цитує Вірта Sport.ua.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування плей-офф Ліги Європи донецький Шахтар зіграє з Марселем. Перший матч відбудеться у Гамбурзі, а матч-відповідь команди проведуть у Франції.

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