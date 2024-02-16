"Скажу так – могло быть и лучше, и хуже. Едем в Марсель со счетом 2:2, где будет немного сложнее – сами знаете, какие там болельщики. Но почувствовали этот ритм официального матча, что очень важно. Так что посмотрим. Думаю, что мы в неплохой физической форме. Хотя поле было достаточно тяжелым. Но все же, с точки зрения физической готовности мы выглядели прилично. Дальше будем прогрессировать.

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Ничья – результат лучше, чем если бы мы проиграли 1:2. Но все имеют такое ощущение, что могли сыграть лучше. А 2:2 – это результат, при котором ничего не потеряно. Нас ждет тяжелый ответный матч на Велодроме. Нужно смелее играть в свой футбол и все получится", – поделился Бондаренко в комментарии Terrikon.

Напомним, Шахтер и Марсель разошлись боевой ничьей (2:2) в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы. В составе "горняков" отмечались Матвиенко и Эгиналдо. Ответный матч будет сыгран 22 февраля.

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