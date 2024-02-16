ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ШАХТАР - МАРСЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ Шахтар – Марсель: Бондаренко назвав головну проблему матчу Ліги Європи 10:59 - Посилання скопійовано Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко " Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Ліга Європи показати приховати Коментарі Вам може бути цікавим: "Це була очевидна помилка": Пушіч поскаржився на скасований гол Шахтаря у ворота Марселя 09:00 1008 Мбаппе повідомив ПСЖ, що влітку покине клуб, – The Athletic 15 лютого 18:46 4247 Хавбек Шахтаря озвучив простий рецепт успіху в протистоянні з Марселем 10:04 320 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter