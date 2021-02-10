"Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти. Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные", – сказал Соломон в комментарии Sport5.

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Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему израильтянину со стороны лондонского Арсенала, который предлагал Шахтеру 20 млн евро за Манора. "Горняки" такую ​​сумму считают недостаточной.

Напомним, Соломон перешел в донецкий клуб зимой 2019 года. С тех пор хавбек сыграл за дончан 62 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Футболист пока не имеет стабильного места в основе команды Луиша Каштру, но клуб якобы пообещал Манору, что не будет продлевать контракт с его конкурентом – Тайсоном.

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