"Дуже складно тренуватися в таку погоду. І в день першого офіційного матчу очікується -13 градусів, тому для мене це буде трохи складніше випробування, ніж для українців. Але ситуація така, і потрібно грати за будь-яких погодних умов.

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Одягаю все що є, щоб хоч трохи зігрітися. Що поробиш? Перед тренуванням розтираю ноги спеціальним кремом. Це трохи допомагає.

Якщо така погода збережеться до матчу-відповіді з Маккабі, наші суперники будуть дуже здивовані. Хоч вони і знають, що в Україні набагато холодніше, до такого точно не звикли. В Ізраїлі зараз близько 20 градусів тепла, тому впевнений, що тут їм буде непросто", – цитує Соломона офіційний сайт "гірників".

Перший двобій 1/16 фіналу ЛЄ Маккабі Тель-Авів – Шахтар відбудеться 18 лютого, матч-відповідь запланований на 25 лютого.

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