Фанаты "оранжево-черных" наконец смогут поддержать своих любимцев на трибунах.

Шахтер начал реализацию билетов на домашний поединок 1/16 финала Лиги Европы против израильского Маккаби, который состоится 25 февраля, сообщает официальный сайт "горняков". Продажа уже традиционно пройдет в несколько этапов.

"Летели в Израиль не очень комфортно – самолет прилично шатало": Кривцов рассказал, как Шахтер добирался на матч ЛЕ

1-й этап (с 18 февраля). Купить билеты на матч могут владельцы абонементов всех сезонов начиная с сезона-2013/14 включительно. Для них действует специальная скидка – минус 10% от стоимости билета в свободной продаже (2 тикета в руки). На этом же этапе приоритетная возможность получить билеты в обмен на деньги – у подписчиков Shakhtar Club и тех, кто посетил матч с Интером.

2-й этап (с 20 февраля). Старт свободной продажи. Билеты доступны на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).

Цены на билеты стартуют от 100 грн. Самые дорогие пропуска можно получить по 10000 гривен.

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен;

The Club (снек-меню): 1000/1500 гривен;

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4000 гривен;

Sky Box: 6000–10 000 гривен.

К слову, все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность (оригинал действительного украинского паспорта, действительного загранпаспорта, действительного водительского удостоверения).

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Маккаби и Шахтером состоится уже сегодня, 18 февраля, в Израиле. Начало встречи в 22:00. Ответный матч – через неделю, 25 февраля.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы