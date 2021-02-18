"Летели не очень комфортно – самолет прилично шатало, трясло. В Тель-Авиве гораздо теплее, чем в Украине – надеемся, что сегодня погода будет лучше, потому что не очень удобно играть с таким сильным ветром.

Грант предсказывает Шахтеру непростую дуэль в 1/16 финала Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив

Тренироваться приятнее, не так ноги мерзнут. Хорошее поле, хороший дренаж. На предматчевой тренировке мало кто использовал железные шипы. В обычных пластмассовых шипах никто не скользил", – сказал Кривцов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Маккаби и Шахтером состоится уже сегодня, 18 февраля, в Израиле. Начало встречи в 22:00.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы