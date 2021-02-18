После жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы украинские болельщики облегченно вздохнули. Соперники выпали проходные, а особенно сильно повезло Шахтеру, которому удалось взять джек-пот – Маккаби Тель-Авив. Никто не воспринимает этот коллектив серьезно. Опыт Туна, Беллинцоны, Тимишоары и Витории Плзень ничему наших фанатов не учит, но рациональное зерно в таком взгляде на жребий есть. Маккаби действительно выглядит очень выгодным жребием.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

Группа у тель-авивцев была откровенно клоунской – они заняли второе место после Вильярреала, оставив за спиной Сивасспор и Карабах. Впрочем, в родных стенах израильтяне сумели расписать ничью с Вильярреалом, а поражение испанцам на выезде (0:4) стало единственным на групповом этапе. При этом коллектив демонстрировал довольно унылый футбол, нанеся наименьшее количество ударов по воротам.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

Даже в чемпионате Маккаби не впечатлял, держась на пятой позиции в таблице, однако за последние два месяца всё перевернулось. Тель-авивцев возглавил Патрик фон Леувен – экс-директор академии Шахтера, отстроивший всю её структуру и открывший "горнякам" Коваленко, Зинченко, Матвиенко и многих других талантов. При нём израильськая команда сохранила ставку на осторожность, но уже не была такой скучной, как осенью. Как следствие, результаты пошли вверх.

В чемпионате Маккаби сразу же выдал мощный рывок ко второй позиции. Тель-авивцы с новым тренером провели десять матчей, выиграв девять и расписав одну ничью. При этом соперник Шахтера прибил сразу четырех конкурентов из верхней половины таблицы. Теперь от первой строчки в лиге команду отделяют всего три зачетных балла, а от второй – целых десять. Словом, Маккаби сейчас на ходу.

Одним из главных преимуществ Маккаби над Шахтером выступает игровой тонус. "Горняки" провели в новом году всего один матч чемпионата, но он не очень показателен для аналитики – дончане расписали нулевую ничью с Колосом на промерзшем газоне в Киеве. В том поединке футбола не было, ведь на скользкой траве команды сбились к жесткой контактной борьбе без качественных передач и продвижения мяча низом. Для ковалёвцев это был идеальный вариант, однако вряд ли Маккаби под израильским солнышком сможет рассчитывать на такой же сценарий.

Ещё один минус Шахтера – слабая реализация моментов. Подопечные Луиша Каштру страдали этим и в матче против Колоса, и на сборах, где лучшим бомбардиром неожиданно стал Коноплянка. Кроме того, команда потеряла Коваленко, которому при всех критических стрелах удавалось качественно покрывать черновую работу в центре поля.

Других проблем у "горняков" пока не видно. У команды почти пустой лазарет и хорошее настроение, а в факте огромного игрового преимущества Шахтера над Маккаби никто не сомневается. Иначе и быть не может – состав дончан в семь раз дороже состава тель-авивцев. Осенью украинцы дважды били Реал и удерживали ничью с Интером, а дать такую ​​же интенсивность и тактическую сложность, как Боруссия М, подопечным Патрика ван Леувена не под силу.

Словом, Шахтер летит в Израиль за победой, но пока дончане и сами не знают, на что они реально способны. Именно поэтому забрасывать шапками соперника нельзя.

Кадровая ситуация

Травмированные или отсутствуют по другим причинам: Коэн – Дентиньо, Корниенко (вне заявки)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Маккаби – Шахтер

Маккаби: Тененбаум – Жеральдо, Йейни, Эрнандес, Саборит – Голаса, Карзев – Хозес, Пешич, Бен-Хаим – Шехтер

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Маркос Антонио, Соломон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Можно много нахваливать проект Патрика ван Леувена – очевидно, он крутой тренер. Можно много говорить о том, что Маккаби нельзя недооценивать, однако вряд ли футболисты Шахтера этого не понимают. В конце концов, можно триста раз напомнить о проблемах на сборах "горняков". От этого расклад не изменится – Шахтер в несколько раз сильнее Маккаби. Дончане должны бить тель-авивцев убедительно, без всяких "но".

Вряд ли сегодня случится разгром, ведь украинская команда только вошла в "весну", однако комфортные 2:0 "горнякам" оформить под силу.

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