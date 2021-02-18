Фанати "помаранчево-чорних" нарешті зможуть підтримати своїх улюбленців на трибунах.

Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі, який відбудеться 25 лютого, повідомляє офіційний сайт "гірників". Продаж вже традиційно відбуватиметься у кілька етапів.

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1-й етап (з 18 лютого). Придбати квитки на матч можуть власники абонементів всіх сезонів починаючи з сезону-2013/14 включно. Для них діє спеціальна знижка – мінус 10% від вартості квитка у вільному продажі (2 тікета в руки). На цьому ж етапі пріоритетна можливість отримати квитки в обмін на гроші – у передплатників Shakhtar Club і тих, хто відвідав матч з Інтером.

2-й етап (з 20 лютого). Старт вільного продажу. Квитки доступні на shakhtar.com або у мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store).

Ціни на квитки стартують від 100 грн. Найдорожчі перепустки можна отримати за 10 тисяч гривень.

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень;

The Club (снек-меню): 1000/1500 гривень;

The Lounge (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;

Sky Box: 6000–10 000 гривень.

До слова, усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати з собою документ, що посвідчує особу (оригінал дійсного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, дійсного посвідчення водія).

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Маккабі та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 18 лютого, в Ізраїлі. Початок зустрічі о 22:00. Матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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