Шахтар – Маккабі Т-А: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи
Фанати "помаранчево-чорних" нарешті зможуть підтримати своїх улюбленців на трибунах.
Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі, який відбудеться 25 лютого, повідомляє офіційний сайт "гірників". Продаж вже традиційно відбуватиметься у кілька етапів.
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1-й етап (з 18 лютого). Придбати квитки на матч можуть власники абонементів всіх сезонів починаючи з сезону-2013/14 включно. Для них діє спеціальна знижка – мінус 10% від вартості квитка у вільному продажі (2 тікета в руки). На цьому ж етапі пріоритетна можливість отримати квитки в обмін на гроші – у передплатників Shakhtar Club і тих, хто відвідав матч з Інтером.
2-й етап (з 20 лютого). Старт вільного продажу. Квитки доступні на shakhtar.com або у мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store).
Ціни на квитки стартують від 100 грн. Найдорожчі перепустки можна отримати за 10 тисяч гривень.
Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень;
The Club (снек-меню): 1000/1500 гривень;
The Lounge (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;
Sky Box: 6000–10 000 гривень.
До слова, усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати з собою документ, що посвідчує особу (оригінал дійсного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, дійсного посвідчення водія).
Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Маккабі та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 18 лютого, в Ізраїлі. Початок зустрічі о 22:00. Матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.
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