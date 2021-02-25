Донецький Шахтар дивом втримав свої ворота на замку в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Ізраїльтяни наприкінці першого тайму втратили неймовірну нагоду розпечатати ворота Трубіна, проте каркас воріт став на заваді.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Після подачі з кутового Луїс Ернандес пробив головою, але влучив у поперечину. Втім, епізод на цьому не завершився – м'яч після рикошету від Переца влучив у стійку, після чого захисники змогли винести сферу за межі поля.

Зазначимо, що Шахтар має перевагу після першого матчу – "гірники" перемогли із рахунком 2:0. За текстовою онлайн-трансляцією матчу можна стежити на "Футбол 24".

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